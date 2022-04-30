Европа взяла себя на мушку: почему ЕС крайне нерешителен в рублевых расчетах с Россией

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Российский бюджет справится даже при снижении потребления отечественного газа европейскими странами, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости. Доктор экономических наук Елена Устюжанина рассказала в беседе с «Народными Новостями», почему Евросоюз так нерешителен и осторожен при оплате российского газа.
Европейцы не смогут быстро отказаться от российского газа, подчеркнул Силуанов. По его словам, параллельно Москва планирует нарастить поставки по другим направлениям, диверсифицируя экспорт углеводородов. Министр добавил, что правительство внимательно следит за ситуацией, балансируя бюджет с учетом возникающих изменений. Он заверил, что при любом развитии событий, бюджет выдержит.
Напомним, с 1 апреля Россия начала принимать оплату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент РФ Владимир Путин отметил, что случаи отказа от операций в российской валюте будут признаны неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля «Газпром» остановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.
Решение России о переходе на расчеты в рублях связно не только с желанием уйти от долларов или евро, но и с поддержанием отечественной валюты. Так, пояснила руководитель отделения макроэкономики и моделирования региональных систем, Центрального экономико-математического института РАН Елена Устюжанина, для этих же целей служили меры, предпринятые Центробанком еще в марте.
«Было предпринято много разумных мер. Первая из них — резкое повышение ключевой ставки, ставки по депозитам. Так мы сумели избежать паники в банковском секторе: люди не побежали снимать деньги со своих вкладов. Рубль закрепили, курс перестал ужасать население — это тоже хорошо, потому что в экономике очень большую роль играют ожидания. Панические настроения всегда негативны для нее», — пояснила наша собеседница.
Решение Европы по оплате или неоплате российского газа рублями сыграет важную роль как для экономики России, так и Евросоюза. Фактически, ЕС сейчас решает не только вопрос о том, нарушит ли он собственные санкции при оплате голубого топлива на условиях Москвы. Речь идет и о том, что подобные сделки естественным экономическим способом укрепят нацвалюту РФ.
«Дальше все будет зависеть от того, как будут развиваться политические события, перейдут ли европейские страны к расчетам в рублях. Если наши партнеры согласятся платить за российские углеводороды рублями, это, безусловно, укрепит национальную валюту. Мы сможем проводить более рыночную политику. Если откажутся — будут некоторые сложности, в том числе для стран Запада», — констатировала Устюжанина.
Стоит отметить, что по информации Bloomberg, накануне десять европейских стран потребовали от Брюсселя разъяснений собственной позиции по оплате российского газа. Члены ЕС пожаловались, что в их же санкционной политике есть моменты, где допустимы разные толкования. Некоторые государства сочли, что разночтения в санкционной политике могут расколоть Европу.