Европа взяла себя на мушку: почему ЕС крайне нерешителен в рублевых расчетах с Россией

«Было предпринято много разумных мер. Первая из них — резкое повышение ключевой ставки, ставки по депозитам. Так мы сумели избежать паники в банковском секторе: люди не побежали снимать деньги со своих вкладов. Рубль закрепили, курс перестал ужасать население — это тоже хорошо, потому что в экономике очень большую роль играют ожидания. Панические настроения всегда негативны для нее», — пояснила наша собеседница.