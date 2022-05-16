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Донецкий журналист и блогер Майя Пирогова высказалась о прошедшем песенном конкурсе «Евровидение-2022», заявив, что жест польской ведущей лишний раз подтверждает: Европа возвращается к фашизму.
Пирогова в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором обратила внимание подписчиков на скандальный случай: на Евровидеении-2022 польская ведущая вскинула вверх правую руку в нацистском приветствии, выкрикнув «слава Украине». По мнению блогера, этот жест, более уместный во времена фашистского режима Третьего рейха, показанный в эфире ТВ ясно говорит о возвращении Европы к националистическим взглядам.
Блогер сопроводила пост наглядным фотоматериалом, по ее мнению, хорошо демонстрирующем степень «бесовщины», до которой докатился Старый Свет.
«Европа официально вернулась к фашизму, и втянула в него часть русской территории, предварительно оторванной от в России и легитимированной под названием Украина. А вы сомневались?» — написала Пирогова.
Блогер в связи с этим выразила непонимание, почему ее так часто спрашивают о причинах начала спецоперации РФ по денацификации Украины. Пирогова ясно дала понять, что Россия освобождает от национализма и фашизма тех, кто не хочет жить под пятой киевского режима.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.