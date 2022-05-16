«Европа возвращается к фашизму»: блогер Пирогова высказалась о «бесовщине» на Евровидении-2022

Блогер в связи с этим выразила непонимание, почему ее так часто спрашивают о причинах начала спецоперации РФ по денацификации Украины. Пирогова ясно дала понять, что Россия освобождает от национализма и фашизма тех, кто не хочет жить под пятой киевского режима.