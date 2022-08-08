Европа вновь пригласила сбежавшую из России Нетребко дать концерты

Российских артистов вновь стали приглашать на концерты в Европу после их отмены из-за начала специальной военной операции по защите Донбасса. Среди первых приглашенных оказалась раскритиковавшая действия Москвы оперная певица Анна Нетребко, передает РИА Новости.
По информации источника, первой артисткой, чьи концерты возобновили на территории европейских стран, стала Нетребко. Певица уже успела анонсировать ожидаемые выступления за рубежом. Кроме того, стало известно о возобновлении концертов оперного певца Ильдара Абдразакова, который собирается открыть сезон театра Ла Скала в Милане.
Вместе с этим, по информации источника, пианист Даниил Трифонов в сентябре планирует открыть сезон Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне концертом, на котором прозвучат произведения Сергея Рахманинова.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что певец Юлиан попытался оправдать выпады Нетребко «трудными временами».