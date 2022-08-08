Европа вновь пригласила сбежавшую из России Нетребко дать концерты

По информации источника, первой артисткой, чьи концерты возобновили на территории европейских стран, стала Нетребко. Певица уже успела анонсировать ожидаемые выступления за рубежом. Кроме того, стало известно о возобновлении концертов оперного певца Ильдара Абдразакова, который собирается открыть сезон театра Ла Скала в Милане.