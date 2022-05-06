Европа уже рассыпается: США преступили ко второй фазе радикализации ЕС по «украинскому сценарию»

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Жителям Болгарии пришлось на кулаках доказывать проукраинским вандалам, что они не позволят осквернить памятник Советской армии. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко объяснил в беседе с «Народными Новостями», что США активно работают над радикализацией европейского общества, используя для этого в том числе и украинских мигрантов с националистическим взглядами.
Некие болгарские активисты попытались добраться к советскому монументу, чтобы осквернить его, завернув во флаги Украины и Болгарии. Однако подобный вандализм под лозунги «Слава Украине» пришелся по вкусу далеко не всем жителям Софии. Люди встали на защиту исторического памятника. Дело закончилось потасовкой.
Стоит отметить, что за последние два месяца, когда беженцы из Украины наводнили Европу, они регулярно появляются в криминальных сводках. Например, в Италии акция, инициированная украинскими беженцами, едва не закончилась массовой дракой. Украинцы вышли на улицы Милана не только с желто-синими флагами, но и символами националистов. Это разгневало местное население, которое провело ответную акцию под с георгиевскими ленточками.
Мигранты из Украины, перебравшиеся в Германию, неоднократно атаковали полицейские автомобили. По их мнению, латинская буква z, которая есть в немецком слове «полиция» (PoliZei) использоваться не должна.
Эксперты уже предупреждали Европу, что вместе с обычными мирными людьми, украинскими беженцами становятся и настоящие радикалы, в том числе националисты, часть их которых имеет боевой опыт. Этих людей активно вовлекают в «протестную» радикальную активность по всему Евросоюзу.
По мнению Алексея Журавко, объединением украинских мигрантов с крайними антироссийскими взглядами занимаются определенные европейские политики. Последних, в свою очередь, курируют из США. Цель заокеанских «партнеров» Европы очень проста: расколоть Евросоюз по «украинскому сценарию».
«Думаю, это все инсценировано. За этим стоят определенные европейские политики. Они специально делают провокации, чтобы нагнетать истерию против России и людей, живущих в этой стране. Это приведет к тяжелым последствиям для Европы: уже появляются признаки того, что она начинает рассыпаться. Беженцы – то же самое оружие Европы, которой кукловодят США и Англия. Рассматривая ситуацию с технологической точки зрения, в Европе происходит то же, что и на Украине. Это приведет к внутренним стычкам. Некоторые страны континента, почитающие советских героев и историю, будут отходить от Евросоюза», — подчеркнул Журавко.
Ранее польский политолог Матеуш Пискорский рассказал, что местные радикалы «сорвались с цепи» после того, как в страну прибыли сотни тысяч украинских беженцев.