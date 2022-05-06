Европа уже рассыпается: США преступили ко второй фазе радикализации ЕС по «украинскому сценарию»

«Думаю, это все инсценировано. За этим стоят определенные европейские политики. Они специально делают провокации, чтобы нагнетать истерию против России и людей, живущих в этой стране. Это приведет к тяжелым последствиям для Европы: уже появляются признаки того, что она начинает рассыпаться. Беженцы – то же самое оружие Европы, которой кукловодят США и Англия. Рассматривая ситуацию с технологической точки зрения, в Европе происходит то же, что и на Украине. Это приведет к внутренним стычкам. Некоторые страны континента, почитающие советских героев и историю, будут отходить от Евросоюза», — подчеркнул Журавко.