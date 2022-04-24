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    Европа столкнется с проблемами: нефтяное эмбарго против России обернется полным расколом ЕС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Европа столкнется с проблемами: нефтяное эмбарго против России обернется полным расколом ЕС

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    pixabay.com

    США и Евросоюз активно обсуждают шаги для ограничения
    импорта нефти из России и сокращения доходов, получаемых Москвой от ее
    продажи, передает агентство Bloomberg. Обсуждаемые варианты включают
    в себя установление верхнего предела цены и механизм оплаты для того, чтобы
    удержать доходы, которые Россия получала после начала спецоперации на Украине. Опасны ли подобные ограничения для экономики
    России, а также как новые возможные санкции отразятся на самом Западе, в беседе с «Народными Новостями» рассказал независимый
    аналитик компании «Альпари», директор аналитического департамента Александр
    Разуваев.

    Эксперт отметил, что в случае если сложившаяся на
    сегодняшний день ситуация не поменяется, и все останется так, как есть, в том
    числе ряд санкций, то несмотря на это количество нефти и выручка России от ее
    продажи все равно вырастет на 30%. Таким образом, государство останется в
    плюсе.

    «Западные страны способны лишь на отказ от российской нефти,
    хотя сегодня для европейских государств это очень сложно, ведь еще с советских
    времен Европа и Россия были связаны с точки зрения сырьевого экспорта. Однако,
    в случае если Европа примет реальное решение об отказе от российского сырья,
    то на территории ЕС начнется стагфляция — резкий спад производства и ВВП, рост
    безработицы и одновременный рост инфляции», — объяснил Разуваев.

    Он подчеркнул, что стагфляцию победить практически невозможно.
    В лучшем случае ее процесс растянется на много лет.

    Европа столкнется с проблемами: нефтяное эмбарго против России обернется полным расколом ЕС
    pixabay.com

    Наряду с этим эксперт отметил, что западные аналитики зачастую
    путаются в понятиях «российской экономики» и «российского бюджета» в контексте
    разговора о возможном ущербе от возможных санкций.

    «Российский федеральный бюджет действительно сильно зависит
    от нефтяного дохода. Но не стоит забывать, что российское сырье покупает не
    только Европа, но еще и Азия. Что касается экономики, то доля нефтегазового сектора
    занимает 20% — это немало», — уточнил собеседник НН.

    Поэтому для экономики России угрозы о прекращении импорта
    нефти не являются чем-то страшным. Ведь в целом, финансовая стабильность
    государства упирается в разморозку резервов.

    «Если их разморозят, а я уверен, что так и будет, то Россия
    сможет пережить даже полный отказ Запада от наших энергоносителей», — заявил
    эксперт.

    Однако, Разуваев предупредил, что в случае подобного решения
    Евросоюза, страны, входящие в него, могут столкнуться с крайне серьезными
    проблемами.  

    «Если это все-таки произойдет, то получится экономический кризис,
    в результате которого возможен распад Евросоюза и зоны евро. Поэтому вся эта
    история в итоге выйдет боком Европе», — подчеркнул эксперт.

    Европа столкнется с проблемами: нефтяное эмбарго против России обернется полным расколом ЕС
    Федеральное агентство новостей 

    В заключение Разуваев рассказал старую шутку, которая как
    нельзя иначе, описывает текущую ситуацию на геополитическом пространстве, в
    частности в ЕС.

    «Пока Евросоюз пытается сблизиться с осколками бывшего СССР,
    Россия начинает сближаться с будущими осколками Евросоюза», — заключил
    собеседник НН.

    Отметим, после начала специальной военной операции на
    Украине западные страны ввели новые санкции против России. В частности, под
    ограничения попали крупные российские банки, часть золотовалютных резервов
    оказалась заморожена, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а
    лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. 

    Однако уже сейчас антироссийские санкции спровоцировали
    финансово-экономический крах в применившей их Европы.

    Ранее «Народные Новости» писали, что антироссийские санкции
    нанесли непоправимый удар экономике Финляндии. Она оказалась страной северного
    региона, на которой сильнее всего сказались последствия санкционной политики
    против РФ, и прогноз по росту благосостояния граждан не сулит ничего хорошего.

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