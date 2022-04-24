Европа столкнется с проблемами: нефтяное эмбарго против России обернется полным расколом ЕС

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США и Евросоюз активно обсуждают шаги для ограничения
импорта нефти из России и сокращения доходов, получаемых Москвой от ее
продажи, передает агентство Bloomberg. Обсуждаемые варианты включают
в себя установление верхнего предела цены и механизм оплаты для того, чтобы
удержать доходы, которые Россия получала после начала спецоперации на Украине. Опасны ли подобные ограничения для экономики
России, а также как новые возможные санкции отразятся на самом Западе, в беседе с «Народными Новостями» рассказал независимый
аналитик компании «Альпари», директор аналитического департамента Александр
Разуваев.
Эксперт отметил, что в случае если сложившаяся на
сегодняшний день ситуация не поменяется, и все останется так, как есть, в том
числе ряд санкций, то несмотря на это количество нефти и выручка России от ее
продажи все равно вырастет на 30%. Таким образом, государство останется в
плюсе.
«Западные страны способны лишь на отказ от российской нефти,
хотя сегодня для европейских государств это очень сложно, ведь еще с советских
времен Европа и Россия были связаны с точки зрения сырьевого экспорта. Однако,
в случае если Европа примет реальное решение об отказе от российского сырья,
то на территории ЕС начнется стагфляция — резкий спад производства и ВВП, рост
безработицы и одновременный рост инфляции», — объяснил Разуваев.
Он подчеркнул, что стагфляцию победить практически невозможно.
В лучшем случае ее процесс растянется на много лет.
Наряду с этим эксперт отметил, что западные аналитики зачастую
путаются в понятиях «российской экономики» и «российского бюджета» в контексте
разговора о возможном ущербе от возможных санкций.
«Российский федеральный бюджет действительно сильно зависит
от нефтяного дохода. Но не стоит забывать, что российское сырье покупает не
только Европа, но еще и Азия. Что касается экономики, то доля нефтегазового сектора
занимает 20% — это немало», — уточнил собеседник НН.
Поэтому для экономики России угрозы о прекращении импорта
нефти не являются чем-то страшным. Ведь в целом, финансовая стабильность
государства упирается в разморозку резервов.
«Если их разморозят, а я уверен, что так и будет, то Россия
сможет пережить даже полный отказ Запада от наших энергоносителей», — заявил
эксперт.
Однако, Разуваев предупредил, что в случае подобного решения
Евросоюза, страны, входящие в него, могут столкнуться с крайне серьезными
проблемами.
«Если это все-таки произойдет, то получится экономический кризис,
в результате которого возможен распад Евросоюза и зоны евро. Поэтому вся эта
история в итоге выйдет боком Европе», — подчеркнул эксперт.
В заключение Разуваев рассказал старую шутку, которая как
нельзя иначе, описывает текущую ситуацию на геополитическом пространстве, в
частности в ЕС.
«Пока Евросоюз пытается сблизиться с осколками бывшего СССР,
Россия начинает сближаться с будущими осколками Евросоюза», — заключил
собеседник НН.
Отметим, после начала специальной военной операции на
Украине западные страны ввели новые санкции против России. В частности, под
ограничения попали крупные российские банки, часть золотовалютных резервов
оказалась заморожена, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а
лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями.
Однако уже сейчас антироссийские санкции спровоцировали
финансово-экономический крах в применившей их Европы.
Ранее «Народные Новости» писали, что антироссийские санкции
нанесли непоправимый удар экономике Финляндии. Она оказалась страной северного
региона, на которой сильнее всего сказались последствия санкционной политики
против РФ, и прогноз по росту благосостояния граждан не сулит ничего хорошего.