Европа столкнется с проблемами: нефтяное эмбарго против России обернется полным расколом ЕС

США и Евросоюз активно обсуждают шаги для ограничения

импорта нефти из России и сокращения доходов, получаемых Москвой от ее

продажи, передает агентство Bloomberg. Обсуждаемые варианты включают

в себя установление верхнего предела цены и механизм оплаты для того, чтобы

удержать доходы, которые Россия получала после начала спецоперации на Украине. Опасны ли подобные ограничения для экономики

России, а также как новые возможные санкции отразятся на самом Западе, в беседе с «Народными Новостями» рассказал независимый

аналитик компании «Альпари», директор аналитического департамента Александр

Разуваев.