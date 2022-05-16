Европа продолжит покупать переработанную российскую нефть после введения эмбарго

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В случае введения нефтяного эмбарго в отношении России европейские потребители продолжат импортировать российский энергоноситель. Об этом сообщает Bloomberg.
Топливо, переработанное на иностранных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), уже не будет считаться российским, отмечается в статье. Помимо этого, сырье продолжат экспортировать из РФ в КНР и Индию, а морские перевозки все больше будут зависеть от российских судов.
«Хотя Европа может перестать покупать российскую нефть, она вряд ли сможет отказаться от производства дизельного топлива из этой нефти. Прямая торговля дизельным топливом между Россией и европейскими странами может прекратиться, но продукция, произведенная из российской нефти на зарубежных НПЗ, все равно будет поступать в европейские порты», — говорится в материале.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов ранее заявил, что страны Запада всеми силами будут искать возможности обойти санкции на поставки нефти из России.