Европа продолжит покупать переработанную российскую нефть после введения эмбарго

«Хотя Европа может перестать покупать российскую нефть, она вряд ли сможет отказаться от производства дизельного топлива из этой нефти. Прямая торговля дизельным топливом между Россией и европейскими странами может прекратиться, но продукция, произведенная из российской нефти на зарубежных НПЗ, все равно будет поступать в европейские порты», — говорится в материале.