Европа пришла в чувство: решение по газу обернулось дипломатической победой России

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Странам Европы выгодны условия, по которым Россия готова
поставлять газ, поскольку государства получат все необходимые объемы по низкой
цене. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Института коммуникационного
менеджмента Марат Баширов.
По данным агентства Reuters, Еврокомиссия допустила
возможность оплаты газа из России в рублях, с помощью конвертации евро через
«Газпромбанк». Министерство финансов Британии предоставило лицензию сроком до
июня, которая позволяет проводить операции с кредитной организацией. Политолог Марат Баширов отметил, что такой шаг свидетельствует о новой победе России на международной арене.
«Европа, наконец-то, пришла в чувство и еврочиновники начали прислушиваться к своим экспертам. Они им объяснили: если сейчас не принять российскую схему, то к следующей зиме они будут жить по так называемой «аварийной брони», то есть постоянно ограничивая подачу газа и раздавая его только по определенным часам определенным субъектам. И еще нужно будет считать, сколько сырья отдать промышленности, а сколько — бытовым потребителям, так как ресурса в подземных газовых хранилищах нет в достаточном объеме. А сейчас они получают гарантированную поставку, необходимые объемы по сравнительно низкой цене. Соответственно, выгодно всем, и нам, и им», — объяснил Баширов.
Напомним, что президент Владимир Путин 23 марта заявил о
переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами и поручил
Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций.