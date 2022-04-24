Европа пришла в чувство: решение по газу обернулось дипломатической победой России

«Европа, наконец-то, пришла в чувство и еврочиновники начали прислушиваться к своим экспертам. Они им объяснили: если сейчас не принять российскую схему, то к следующей зиме они будут жить по так называемой «аварийной брони», то есть постоянно ограничивая подачу газа и раздавая его только по определенным часам определенным субъектам. И еще нужно будет считать, сколько сырья отдать промышленности, а сколько — бытовым потребителям, так как ресурса в подземных газовых хранилищах нет в достаточном объеме. А сейчас они получают гарантированную поставку, необходимые объемы по сравнительно низкой цене. Соответственно, выгодно всем, и нам, и им», — объяснил Баширов.