Европа потребовала у властей Украины доказательства непричастности к событиям в Буче

Ранее в Сети появилась информация об убийствах в украинском городе Буча. Запад и, в частности, Киев пытаются перенести ответственность за произошедшее на Россию. Однако в МИД РФ эту ситуацию назвали провокацией и подчеркнули, что она направлена против военных страны, которые проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации на территории Украины.