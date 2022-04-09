Европа потребовала у властей Украины доказательства непричастности к событиям в Буче

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Зарубежные государства усомнились в непричастности Киева к событиям в Буче. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства побеседовал с журналистами Bild и отметил, что Европа потребовала у властей Украины доказательства непричастности к произошедшему в Буче. По словам Зеленского, инициатором такого обращения выступил один из ведущих политиков в стране ЕС. Однако имя государственного деятеля он отказался называть.
«Покажите нам доказательства того, что это не постановка», — привел Зеленский слова политика.
Ранее в Сети появилась информация об убийствах в украинском городе Буча. Запад и, в частности, Киев пытаются перенести ответственность за произошедшее на Россию. Однако в МИД РФ эту ситуацию назвали провокацией и подчеркнули, что она направлена против военных страны, которые проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации на территории Украины.