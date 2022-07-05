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Европа после Венского конгресса VladimirZyrianov96



После поражения Наполеона под Лейпцигом в 1814 году представители победивших царских государств России, министры Англии, Австрии и Пруссии встретились в Вене, чтобы навести порядок в Европе до Французской революции и до эпохи Наполеона. Согласно принятым решениям, были внесены изменения на карту Европы – Франция вернулась к границам, существовавшим до наполеоновских завоеваний, Варшавское герцогство было урезано в пользу Пруссии и Австрии и преобразовано в Королевство Польское, связанное личным союзом с Россией. Австрия также вернула себе территории в северной Италии, потерянные во время войн с Наполеоном. Пруссия, помимо части Варшавского герцогства, получила часть Саксонии, Померании, Северного Рейна и Вестфалии. Было восстановлено церковное государство, ликвидированное Наполеоном. Швеция была объединена с Норвегией, а католическая Бельгия с протестантскими Нидерландами образовала Королевство Нидерландов.Согласно принципу легитимизма и восстановления, старые династии, устраненные революциями или Наполеоном, должны были вернуться на троны. Были отменены все прогрессивные меры наполеоновской эпохи, такие как обязательная вакцинация против оспы, уличное освещение в Риме было демонтировано, а зоопарк в Турине был разрушен. Решения принимались от имени разных европейских народов, без учета их мнения и интересов. Германия и Италия, которые хотели создать единое государство, должны были еще быть разбиты на множество небольших государств, в то время как бельгийцы, желавшие создать отдельное независимое государство, были связаны с Нидерландами. Все прогрессивные реформы наполеоновской эпохи были отменены, а консервативный способ осуществления власти должен был быть восстановлен. Встреча в Вене поняла, что их непопулярные решения могут привести к различным революционным движениям. Поэтому по инициативе русского царя была создана организация – Священный союз, которая должна была поддерживать друг друга в пресечении любых проявлений недовольства. США, не желавшие вмешиваться в европейские дела, не присоединились к Священному Союзу, папскому государству из-за Православной России, да и сама Англия не была заинтересована в более тесных отношениях с организацией, лидирующую позицию которой занимали абсолютные монархи.Как и предполагалось, вскоре в Европе должны были проявиться проявления социального недовольства, особенно по мере того, как полиция и шпионская система были расширены, все проявления независимой мысли отслеживались, за молодежью и должностными лицами шпионили, а независимая пресса была истреблена.Уже в 20-е годы 19 века в Италии стали развиваться объединительные тенденции. Восстания вспыхнули в Неаполе и Пьемонте, но вмешательство Австрии помешало введению здесь конституционного правления. В 1830-е годы лозунг объединения был подхвачен организацией «Молодая Италия». В Испании под влиянием либеральных движений королю пришлось восстановить конституцию наполеоновского периода. Франция пришла на помощь, послав свои войска в Испанию, чтобы взять под контроль революционную ситуацию. На виселице повесили более 100 либералов, конституция была отклонена, а абсолютизм правителей был восстановлен.Единственной страной на европейском континенте, где борьба увенчалась успехом, была Греция, которая в 1821 году выступила против Турции и через год провозгласила независимость. Это стало возможным, потому что греки заручились поддержкой других стран. Сначала Россия стремилась ослабить Турцию, чтобы занять Черноморские проливы, а затем Франция и Англия поддержали Грецию, потому что они не хотели чрезмерного роста мощи России.В то время в испанских колониях в Южной Америке началась национально-освободительная борьба. Страны Священного союза намеревались отправить туда свои войска для подавления революционных движений. Англия была против этого, видя возможность получить выход в Южной Америке. Кроме того, Соединенные Штаты тогда проповедовали лозунг «Америка только для американцев» и отказывали европейским странам в праве вмешиваться в американские дела. Так из колоний вышли независимые государства: Боливия, Колумбия, Аргентина, Чили, Венесуэла, Эквадор, Перу. Вскоре борьбой за освобождение от колониальной зависимости европейских государств при поддержке США занялись колонии в Центральной Америке. Неудачная попытка вмешательства ослабила позиции Священного союза.Самым сильным государством Европы после Венского конгресса была Россия, а царь считался самым либеральным правителем. Однако в России все попытки реформ пресекались, оппозиция была сурово наказана, депортирована в Сибирь, а обширная система полиции и шпионажа находилась под контролем. Такая политика вызвала противодействие в российском обществе, особенно среди офицеров, интеллигенции и прогрессивной знати. Были созданы заговорщические организации для свержения царя. Когда в 1825 году умер царь Александр II и наступило междуцарствие, заговорщики, прозванные «декабристами», намеревались отказаться принять присягу его преемнику. Акция не увенчалась успехом, и молодые революционеры были приговорены к смертной казни или пребыванию в Сибири. Подавление восстания декабристов дало царю повод для еще более сильного террора. Самостоятельно мыслящих людей забирали из армии и офисов, распространялись взяточничество и беспредел чиновников. Царский режим также проводил политику безжалостного угнетения завоеванных Россией народов, что также вызвало возмущение и привело к борьбе за независимость, примером которой является начало Ноябрьского восстания в Королевстве Польском.Реставрация династии Бурбонов произошла во Франции, и аристократия вернулась с ними, получив компенсацию из казны за имущество, утраченное во время революции, и стала играть ведущую роль в государстве, что не могло быть принято буржуазией. 27 июля 1830 года в Париже вспыхнула революция. После нескольких дней боев королевская армия отступила, а сам монарх покинул столицу. Буржуазия не использовала свою победу для восстановления республики во Франции. Он ограничился введением конституции, надеясь, что конституционная монархия защитит свои интересы от народа. Таким образом, они передали власть Луи-Филиппу с боковой линии Бурбонов, которые согласились присягнуть конституции.В августе 1830 г. в Бельгии вспыхнула революция. Бельгийцы, с которыми обращались хуже, чем с голландцами, решили разорвать этот союз и провозгласить независимость. Голландский король обратился за помощью к государствам Священного союза, но Франция и Англия признали независимость Бельгии. Только царь России вмешался, но начало Ноябрьского восстания в Королевстве Польском сорвало эти планы.В конце 1840-х годов Европа пережила неурожай, что еще больше ухудшило положение беднейших социальных групп. Во многих городах произошли волнения, во время которых были ограблены склады и магазины, чтобы достать продукты. В 1848 году по Европе прошла новая волна революции, известная как Весна народов. Первая революция вспыхнула во Франции. Чиновников обвиняли в различных манипуляциях и финансовых скандалах. Царь бежал из города, и многие министры укрылись. В Париже было сформировано временное правительство, провозгласившее республику и провозгласившее право на труд. В Париже были созданы национальные мастерские, где каждый, независимо от образования, мог найти ручную работу. Также был объявлен указ о переписи имущества во время выборов, введено всенародное голосование, рабочий день сокращен до 10 часов. Буржуазия, однако, не была заинтересована в увеличении власти рабочих и решила остановить процесс перемен. Она вызвала ссору между рабочими и крестьянами, объяснив сельским жителям, что они содержат национальные мастерские, платя повышенные налоги. На выборах в Национальное собрание крестьяне голосовали за кандидатов буржуазии и монархистов.Новый парламент распустил мастерские, прекратил выплачивать пособия по безработице, увеличил рабочий день до 12 часов и жестоко подавил любые признаки сопротивления. Президент Наполеон Бонапарт (племянник императора), амбициозный политик, искал поддержки и, когда почувствовал себя достаточно сильным, начал военный переворот. Он сверг республику и провозгласил себя императором Наполеоном III.



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