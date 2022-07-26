Европа может прекратить выдавать россиянам шенгенские визы

Дипломат сообщил, что государство настроилось на практически полную приостановку оформления шенгена в консульствах Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии и Польши, расположенных на территории РФ. Многие «деятели-русофобы» из Европы не раз делали подобные заявления, добавил Волынкин.