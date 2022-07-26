Европа может прекратить выдавать россиянам шенгенские визы

Европейский союз может прекратить выдачу шенгенских виз для граждан РФ. Подобное предположение высказал глава консульского департамента МИД России Иван Волынкин.
Дипломат сообщил, что государство настроилось на практически полную приостановку оформления шенгена в консульствах Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии и Польши, расположенных на территории РФ. Многие «деятели-русофобы» из Европы не раз делали подобные заявления, добавил Волынкин.
«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам», — цитирует дипломата ТАСС.
После отмены коронавирусных ограничения для въезда в Финляндию, резко увеличилось количество заявлений среди россиян на оформление шенгенских виз, передает телеканал «360». Прирост обращений составил более 10%, отметили в генконсульстве республики.