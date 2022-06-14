Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко предсказал незавидную судьбу украинских беженцев в Европе. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции на тему «Куда исчезают деньги и оружие, которые Запад передает Киеву», которая прошла в Медиагруппе «Патриот».
Пресс-конференция была посвящена ситуации на Украине. На ней были подняты вопросы поставок оружия Киеву, большая часть которого разворовывается. Также поднимались темы роста цен и тарифов на Украине. Одной из главных тем для обсуждения стали непрекращающиеся обстрелы Донбасса со стороны украинской армии.
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответил украинский политик бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Во время пресс-конференции Алексей Журавко затронул важную тему, касающуюся украинских беженцев в Европе. По словам политика, мигрантов ждет незавидная судьба в ЕС, поскольку на них будут пытаться зарабатывать средства.
«Украинские беженцы в Европе будут отсеиваться. Они будут использоваться в качестве рабочей силы. Такой человек становится заложником обстоятельств. В Киев он боится поехать, понимая, что дом может быть уничтожен украинскими националистами, а поехать в сторону Херсона у него может не быть средств», — рассказал политик.
По словам Журавко, в связи с тем что в Европе начинают закрывать программы помощи украинским беженцам, многие из них вынуждены будут идти в найм. Когда Европа поймет, что беженцы — это дешевая рабочая сила, она начнет на них зарабатывать, уверен эксперт.
Помимо этого, судьба украинских беженцев в ЕС может сложиться и иначе. Так, по словам Журавко, европейские страны могут начать использовать украинцев в качестве «расходного материала», отправляя на различные диверсии, подытожил политик.
В ходе пресс-конференции вопросы спикеру также задавали журналисты крупных федеральных изданий, таких как ФАН, «Экономика Сегодня», «ПолитРоссия», «Политика Сегодня».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.