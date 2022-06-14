Европа готова использовать беженцев для диверсий: Журавко раскрыл тайные планы ЕС на украинцев

«Украинские беженцы в Европе будут отсеиваться. Они будут использоваться в качестве рабочей силы. Такой человек становится заложником обстоятельств. В Киев он боится поехать, понимая, что дом может быть уничтожен украинскими националистами, а поехать в сторону Херсона у него может не быть средств», — рассказал политик.