Еврокомиссия ждет энергокризиса в ряде стран союза из-за санкций

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Последствия газового эмбарго России назвали в Европейской
комиссии, о чем пишет издание Neue Zürcher Zeitung.
Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям
и транспарентности Вера Юрова убеждена, что ЕС не избежать энергокризиса в
случае блокировки поставок ресурсов российского производства.
«В настоящее время мы
работаем над шестым пакетом санкций. Однако, прежде чем вводить какие-либо
санкции, мы должны проверить готовность стран-членов пойти на эти меры», —
отметила эксперт.
Аналитик согласна, что газовая обстановка в Европе крайне
сложна в современных геополитических обстоятельствах.
«Полное газовое
эмбарго может вызвать серьезный энергетический кризис в ряде стран», — указывает
вице-президент ЕК.
При этом Юрова акцентирует внимание на том, что «как можно
скорее» ЕС необходимо стать энергетически независимым. Соответствующее
стремление Европы перекрывает даже зеленые инициативы — впервые за 30 лет
Великобритания собирается открыть угольную шахту.