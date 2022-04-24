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    Еврокомиссия ждет энергокризиса в ряде стран союза из-за санкций

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Еврокомиссия ждет энергокризиса в ряде стран союза из-за санкций

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    pexels.com/PD

    Последствия газового эмбарго России назвали в Европейской
    комиссии, о чем пишет издание Neue Zürcher Zeitung.

    Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям
    и транспарентности Вера Юрова убеждена, что ЕС не избежать энергокризиса в
    случае блокировки поставок ресурсов российского производства.

    «В настоящее время мы
    работаем над шестым пакетом санкций. Однако, прежде чем вводить какие-либо
    санкции, мы должны проверить готовность стран-членов пойти на эти меры», —
    отметила эксперт.

    Аналитик согласна, что газовая обстановка в Европе крайне
    сложна в современных геополитических обстоятельствах.

    «Полное газовое
    эмбарго может вызвать серьезный энергетический кризис в ряде стран», — указывает
    вице-президент ЕК.

    При этом Юрова акцентирует внимание на том, что «как можно
    скорее» ЕС необходимо стать энергетически независимым. Соответствующее
    стремление Европы перекрывает даже зеленые инициативы — впервые за 30 лет
    Великобритания собирается открыть угольную шахту.

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