Еврокомиссия призвала ЕС подготовиться к сокращению поставок российского газа

Евросоюз должен быть готов к тому, что поставки газа из России могут в скором времени значительно сократиться, вплоть до полного прекращения. Об этом заявила председатель ЕК Урсула Фон дер Ляйен.
Еврокомиссия намерена составить план действий для чрезвычайных ситуаций, отметил она. Он будет представлен государствам-членам ЕС в середине этого месяца. Слова дипломата передает издание Spiegel.
«Мы должны готовиться к дальнейшим перебоям с поставками газа из России, вплоть до полного прекращения… Двенадцать государств-членов уже непосредственно пострадали от частичного или полного прекращения поставок газа из России», — заявила Фон дер Ляйен.
Председатель ЕК призвала «обеспечить европейскую солидарность». По ее словам, организация должна встать на защиту внутреннего рынка и цепочек поставок.