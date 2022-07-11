Еврокомиссия предупредила ЕС о скором наплыве мигрантов в связи с кризисом

Государствам Европейского союза необходимо подготовиться к потенциальному наплыву мигрантов из-за массового подорожания продовольствия и топлива. Соответствующее заявление сделали представители Еврокомиссии.
По словам еврокомиссара по внутренним вопросам Илвы Йохансон, в условиях наблюдаемого кризиса люди могут перестать ощущать безопасность, находясь в собственных странах. По этой причине она допустила начало массовой миграции населения в государства Евросоюза.
«Никто не может предсказать масштабов этого феномена, но мы работаем на двух направлениях: мы призвали правительства государств-членов заняться планированием на тот случай, если еще больше людей будут прибывать на территорию ЕС», — заявила Йохансон.
Она добавила, что руководство Еврокомиссии всеми силами пытается предотвратить наплыв мигрантов. По словам Йохансон, для этого странам необходимо работать с государствами-партнерами.
Аналогичное мнение ранее озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, странам Европы необходимо заняться укреплением внешних границ, чтобы остановить волну миграции, передает телеканал «360».