Еврокомиссия отреагировала на решение Канады выслать турбину для «Северного потока» Германии

Еврокомиссия распространила заявления, в котором поприветствовала решение властей Канады вернуть в Германию предназначенную для «Северного потока» отремонтированную турбину.
Как отмечено в сообщении, теперь у российской стороны будет меньше оправданий для снижения объемов поставляемого на европейские хабы голубого топлива.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее резко не согласился с тем, что Оттава все же пошла на уступки Германии и стала распространять на турбину антироссийские санкции.
На текущий момент работа «Северного потока» полностью приостановлена на период планового техобслуживания. Тем временем в Европе опасаются, что «Газпром» может не возобновить прокачку топлива после 21июля, пишет «ФедералПресс».