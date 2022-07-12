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Еврокомиссия отреагировала на решение Канады выслать турбину для «Северного потока» Германии

Еврокомиссия отреагировала на решение Канады выслать турбину для «Северного потока» Германии
globallookpress.com/Otto Stadler/imageBROKER.com

Еврокомиссия распространила заявления, в котором поприветствовала решение властей Канады вернуть в Германию предназначенную для «Северного потока» отремонтированную турбину. 

Как отмечено в сообщении, теперь у российской стороны будет меньше оправданий для снижения объемов поставляемого на европейские хабы голубого топлива.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее резко не согласился с тем, что Оттава все же пошла на уступки Германии и стала распространять на турбину антироссийские санкции.

На текущий момент работа «Северного потока» полностью приостановлена на период планового техобслуживания. Тем временем в Европе опасаются, что «Газпром» может не возобновить прокачку топлива после 21июля, пишет «ФедералПресс». 

Германия еврокомиссия Евросоюз канада северный поток турбина
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