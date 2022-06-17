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Еврокомиссия отказала Грузии в статусе кандидата в Евросоюз

Еврокомиссия отказала Грузии в статусе кандидата в Евросоюз
globallookpress.com / Ernesta Ciciurkaite /www.imago-images.de

Еврокомиссия будет внимательно следить за выполнением Грузией рекомендаций, которые необходимы для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, пишет РИА Новости.

ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата после того, как в стране будут решены приоритетные задачи.

«Комиссия будет следить за прогрессом Грузии в решении этих приоритетных задач и доложит о них к концу 2022 года», — сообщается в документе ЕК.

Стоит отметить, что главы стран и правительств на саммите ЕС в Брюсселе примут окончательное решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов в страны-члены ЕС Украине, Молдавии и Грузии.

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