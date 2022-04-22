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    Еврокомиссия допустила оплату газа в рублях при определенных условиях

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Еврокомиссия допустила оплату газа в рублях при определенных условиях

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    pixabay.com/PD

    Члены Еврокомиссии признали оплату российского газа в рублях нарушением санкций. Однако даже в этом случае чиновники видят возможность для проведения расчетов без нарушения санкций, передает агентство Reuters.

    Европейские чиновники указали на предусмотренные Россией исключения, которые позволят продолжить расчет в иностранной валюте. Кроме того, один из предложенных Евросоюзом вариантов — считать исполнением обязательств по оплате перевод валюты в «Газпромбанк». 

    Однако механизм предоставления такого права остается неясным для Еврокомиссии. Также для расчета может быть использована валюта в случае получения соответствующего одобрения российской стороны.

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