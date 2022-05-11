Евроинтеграция по-украински: Зеленский готов удовлетворить территориальные аппетиты Польши

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События 9 мая, произошедшие в Польше во время возложения венка российским послом Сергеем Андреевым на кладбище советским воинам в Варшаве, показали, что глубина раскола между российским и польским обществами увеличена как никогда.
Полицейские, выставленные «охранять» официальное мероприятие, проигнорировали инцидент.
«Началось бросание сиропа, оскорбления и все такое. Через некоторое время все-таки подтянулась полиция, которая единственное, что сделала, это дала нам возможность оттуда уехать», — сообщают в российском посольстве.
То есть польские власти недвусмысленно дали понять, что они не против подобных провокаций, выражающих вполне официальную линию Варшавы.
Не будем забывать, что по сути международный скандал происходит на фоне массового «накачивания» польского общества русофобскими идеями. Особое место уделяется специальной военной операции на Украине. Участники данного инцидента как раз и выкрикивали соответствующие лозунги.
«Отвратительная выходка с нападением на Андреева. Фашиствующие радикалы облили краской российского посла и сорвали возложение венков к могилам советских воинов-освободителей», — подчеркнул и.о. руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Подобными выходками дело не ограничивается. Регулярно появляются исследования тех или иных околоправительственных центров, осуждающих действия России, переписывающих историческую память. Фактически вся многолетняя работа, которая проводилась при поддержке правительств наших стран по формированию общих позиций понимания истории, в одночасье перечеркивается.
При этом образ любого советского солдата, которых погибло в боях за Польшу более 600 тысяч человек, воспринимается крайне негативно, враждебно. Проводя политику государственной русофобии, польские власти забывают, что в рядах советской армии были не только русские, но украинцы и белорусы, которых поляки воспринимают в качестве «младших братьев». Так не стоит ли здесь искать корни очередного исторического реваншизма?
По сути поляки хотят уже официально объявить о своей оккупации западных регионов Украины, «восточных крессов». Тех самых территорий, которые до 1939 года входили в состав Польши — Речи Посполитой. Ради этого кульминационного момента столь активно принимались украинские беженцы, столь массово поставлялось оружие на Украину — свое и стран НАТО. Фактически у Брюсселя выторговывается синекура на открытие фронта в противостоянии отнюдь не с Россией. С применением 20-тысячной ударной группировки.
«Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Этой границы не будет, чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу. Я не сомневаюсь, что у нас огромный потенциал в отношениях народов: поляков и украинцев, а также наших соседей литовцев, латышей, эстонцев. Я уверен, что мы сможем построить тут, в нашей части Европы, великое сообщество наций. Сильное сообщество, как это должно быть, как наша история нас научила. Да здравствуют народы Речи Посполитой!» — высказался президент Польши Анджей Дуда.
Такую позицию не смог позитивно оценить белорусский президент Александр Лукашенко.
«Уже в голове расчленение Украины. Даже нынешнее руководство Украины себе этого позволить не может. Сами они (украинцы) противостоять так называемым нынешним союзникам не смогут. Поэтому я не исключаю, что нам, трем славянским народам, придется защищать целостность Украины», — сказал белорусский лидер.
Собственно говоря, от Дуды мы слышим наиболее реалистичный план евроинтеграции Украины. Без подписания первой и второй части заявки, о которой столь помпезно объявляется при очередном визите нового еврочиновника. США не будут против. Да и самому Владимиру Зеленскому будет вполне достаточно титула гетмана Галичины и Волыни. Прямо как у Данилы Галицкого, далекого пращура Джо Байдена.
Бредихин Антон Викторович — политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт»