Евроинтеграция по-украински: Зеленский готов удовлетворить территориальные аппетиты Польши

«Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Этой границы не будет, чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу. Я не сомневаюсь, что у нас огромный потенциал в отношениях народов: поляков и украинцев, а также наших соседей литовцев, латышей, эстонцев. Я уверен, что мы сможем построить тут, в нашей части Европы, великое сообщество наций. Сильное сообщество, как это должно быть, как наша история нас научила. Да здравствуют народы Речи Посполитой!» — высказался президент Польши Анджей Дуда.