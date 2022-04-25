Евро на Московской бирже снизился до 77 рублей

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Рубль начал рабочую неделю с укрепления по отношению к ключевыми иностранным валютам — доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Так, по состоянию на 12:18 по Москве евро снижался на 3,07 рубля и торговался на уровне 77,08 рубля за денежную единицу. При этом ранее он падал до 77 рублей ровно — минимума с июня 2020 года. Доллар, в свою очередь, терял 2,48 рубля и опускался до 72,97 рубля.
Ситуация на валютном рынке изменилась после объявления о проведении специальной военной операции на Украине. Доллар и евро на торгах укреплялись до рекордных значений, однако благодаря политике Банка России рублю удалось отыграть потерянные позиции и вернуться к докризисным значениям.
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