Евро на Московской бирже снизился до 77 рублей

Так, по состоянию на 12:18 по Москве евро снижался на 3,07 рубля и торговался на уровне 77,08 рубля за денежную единицу. При этом ранее он падал до 77 рублей ровно — минимума с июня 2020 года. Доллар, в свою очередь, терял 2,48 рубля и опускался до 72,97 рубля.