«Эвотор»: сильнее всего в сентябре подорожали кофе и мясные полуфабрикаты

Больше всего в несетевой рознице в сентябре поднялись в цене кофе и мясные полуфабрикаты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы исследования компании «Эвотор».
Эксперты зафиксировали рост средних цен на один процент у таких товаров, как молоко, кефир, зефир и молотый кофе. Мясные полуфабрикаты и растворимый кофе, в свою очередь, увеличились в цене на два процента по сравнению с августом.
«Эвотор» отмечает, что по сравнению с сентябрем прошлого года в несетевой рознице больше всего подорожал молотый кофе — на 55 процентов. На втором месте лапша, пюре и растворимый кофе — 43 процентов. Орехово-фруктовый драже и томатная паста за год поднялись в стоимости на 37 процентов.
Несмотря на спад цен на некоторые продукты, россиянам стоит ожидать подорожание рыбы и морепродуктов. К этому может привести закредитованность отрасли, пишет информационное агентство URA.RU.