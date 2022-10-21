«Эвотор»: сильнее всего в сентябре подорожали кофе и мясные полуфабрикаты

«Эвотор» отмечает, что по сравнению с сентябрем прошлого года в несетевой рознице больше всего подорожал молотый кофе — на 55 процентов. На втором месте лапша, пюре и растворимый кофе — 43 процентов. Орехово-фруктовый драже и томатная паста за год поднялись в стоимости на 37 процентов.