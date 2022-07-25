«Эволюция нынешней прямоугольной формы» — большие защищённые часы Apple Watch Pro не будут ни круглыми, ни квадратными

Ожидается, что Apple в этом году выпустит не только Apple Watch Series 8, но и первые защищённые часы под названием Apple Watch Pro.

Как утверждает Марк Гурман из Bloomberg, будущие Apple Watch Pro будут иметь обновленный дизайн, при этом они откажутся от привычного прямоугольного дизайна, фирменного для умных часов Apple.

Источник заявил, что часы получат экран увеличенного размера (на 7%), из-за которого они будут подходить не всем. Марк Гурман утверждает, что увеличенный гаджет будет доступен только для части пользователей.





Что касается изменения формы, то дизайн новых умных часов не является ни круглым, ни квадратным. Марк Гурман описывает новый дизайн Apple Watch Pro как эволюцию нынешней прямоугольной формы.

Чтобы сделать носимое устройство прочным, компания выбрала более прочный титановый сплав. Ожидается, что наряду с некоторыми расширенными функциями, связанными со здоровьем и фитнесом, устройство будет иметь более длительное время автономной работы. Они смогут работать несколько дней без подзарядки с использованием нового режима низкого энергопотребления.

Часы будут представлены в сентябре этого года вместе с iPhone 14.