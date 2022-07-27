Евгения Медведева озвучила размер своего самого большого заработка в фигурном катании

Серебряный призер 23-х зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева рассказала о своем самом крупном заработке в карьере.
Фигуристка является одной из самых титулованных в России. В интервью журналу Forbes Медведева призналась, что однажды ей удалось заработать 24 тыс. долларов на турнире.
«Заходишь порой в Интернет и смотришь, сколько дадут за победу. Едешь на финал Гран-при и даже не знаешь призовой фонд. Я не помню. По-моему, за первое место на чемпионате мира я заработала 24 тысячи долларов», — заявила фигуристка.
Евгения Медведева родилась 19 ноября 1999 года в Москве. Фигуристка дважды становилась сильнейшей в мире. Первая победа на чемпионате мира датирована 2016 годом в Бостоне.