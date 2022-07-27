Евгения Медведева озвучила размер своего самого большого заработка в фигурном катании

«Заходишь порой в Интернет и смотришь, сколько дадут за победу. Едешь на финал Гран-при и даже не знаешь призовой фонд. Я не помню. По-моему, за первое место на чемпионате мира я заработала 24 тысячи долларов», — заявила фигуристка.