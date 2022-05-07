Евгения Брик незадолго до смерти отдала Марии Машковой свою роль

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Актриса Мария Машкова вспомнила свою покойную коллегу Евгению Брик. Оказалось, что незадолго до смерти та сделала ей важный подарок.
Машкова призналась, что после переезда в США безуспешно ходила на кастинги и получала отказы. Но неожиданно ей поступило предложение на съемки в киноленте Габриэлы Каупертуэйт «МКС».
Изначально роль героини должна была исполнить Евгения Брик. Но при жизни звезда отказалась сниматься в фильме. Выяснилось, что актриса убедила режиссера взять на съемки Машкову.
«Мы с Женей были хорошими приятельницами, но она решила мне об этом не рассказывать», — поделилась звезда в разговоре с Юрием Дудем (Признан в России иноагентом).
Кроме этих съемок, после переезда из России Машкова исполнила лишь небольшую роль в сериале «МакМафия». Как отметила актриса, сейчас она задумывается над обучением сестринскому делу.