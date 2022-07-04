Евгений Цыганов рассказал о расставании с матерью своих семерых детей Ириной Леоновой: “Я никого не бросал”

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Евгений Цыганов

Евгений Цыганов дал интервью Ксении Собчак для ее YouTube-шоу “Осторожно: Собчак”. Актер рассказал про расставание с Ириной Леоновой, с которой у него семеро общих детей, а также про свое отношение к “отмене” русской культуры. Интересные цитаты собрали в нашем материале.

Цыганов, который ушел от беременной на тот момент Леоновой к актрисе Юлии Снигирь, которая также ждала от него ребенка, отметил, что в прессе перемены в его личной жизни освещались некорректно.

Как такового развода у меня не было, и я никого не бросал, как это формулируется, неважно, детей или женщину. Для меня это странные сами по себе формулировки, потому что это дорогие, близкие мне люди, с которыми мы вместе существуем. У нас общие проблемы, у нас общие дела, какие-то движения. Это действительно противная и неверная формулировка. Для меня лично. Самая главная неправда — это то, что есть какое-то расставание. Я не отнекиваюсь, что ничего не было: я не я, и хата не моя. Наоборот, мы в прекрасных отношениях, общаемся. Это жизнь, она устроена так, как устроена,

— сказал Цыганов.

Разговорить на эту тему Цыганова и добиться от него каких-то откровений Собчак так и не удалось. От подробностей актер уходил, а также отметил, что сплетни о личной жизни его вообще не интересуют.

Я подробности про наших общих знакомых выясняю последним. Даже ругался с друзьями, которые делали программу на ТВ, говорил им: “Как вы смеете писать про Юлю Пересильд, что вот у нее дети… Зачем говорите, что Алексей Учитель имеет к этому отношение, какое вы имеете право?”. Меня это все интересует в последнюю очередь,

— признался актер.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Цыганов также прокомментировал начало военной спецоперации России на Украине и то, как изменилась его жизнь после 24 февраля. Актер заявил, что “никто не верил до конца, что такое возможно”.

Все окружающее меня — близкое, родное и прочее — погрузилось в достаточно серьезную депрессию с бессонными ночами и слезами. Еще был сделан ряд открытий про то пространство, в котором мы живем, про каких-то близких людей и даже про друзей,

— сказал Цыганов, признавшись, что у него также сорвались съемки в Швеции, которые продюсировала французская компания: с извинениями, но от сотрудничества с российским актером они отказались.

Цыганов также рассказал, что его дети учатся в России. Говоря о возможности эмиграции, актер отметил, что у него нет не только “плана Б”, но даже “плана А”. Цыганов также прокомментировал радикальные позиции, например, тех, кто обвиняет остающихся в России.

Я понимаю людей, с которыми произошло настоящее горе. Но остальное-то все вокруг орущее, визжащее и обвиняющее друг друга? Сохранить человеческий облик все равно необходимо.

Евгений Цыганов и Ксения Собчак

Актер также высказался о “культуре отмены”, которая из-за ситуации на Украине коснулась и российского искусства.

Это временное явление по одной простой причине: нет мировой культуры без русской культуры. Это невозможно. Нет мирового кинематографа без Эйзенштейна, без Тарковского. И нет Тарковского без Бергмана, а Триера без Тарковского.

В интервью Цыганов упомянул, что верит в лучшее, однако признался, что не поменял своего мнения о том, что коллективные протестные письма людей искусства ничего не изменят.

Руководствоваться страхом не хотелось бы, хотелось бы руководствоваться другими чувствами,

— заключил Цыганов.