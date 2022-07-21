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Евгений Пригожин сделает «Медузу» нежелательной

Евгений Пригожин сделает «Медузу» нежелательной
Федеральное агентство новостей

Юридическая служба компании «Конкорд» по поручению бизнесмена Евгения Пригожина подготовила заявление, адресованное на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова, с просьбой внести «Медузу» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в список нежелательных организаций.

Согласно заявлению, необходимо провести проверку деятельности «Медузы» и, если будут основания, внести ее в соответствующий реестр.

«Это позволит нам в рамках новой статьи УК РФ 284.1 привлекать сотрудников и руководителей вышеуказанной организации к ответственности, в том числе ранее упомянутую нами Лилию Яппарову, за осуществление провокационной деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».  

prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»
prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»

Ранее юристы «Конкорда» по поручению Пригожина подготовили заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Яппаровой. Документ подан в Следственный комитет России. Как отметил бизнесмен, журналистка, адресовавшая ему ряд странных вопросов, по всей видимости, готовит информационные провокации против страны.

конкорд медуза пригожин яппарова
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