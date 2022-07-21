Евгений Пригожин сделает «Медузу» нежелательной

Юридическая служба компании «Конкорд» по поручению бизнесмена Евгения Пригожина подготовила заявление, адресованное на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова, с просьбой внести «Медузу» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в список нежелательных организаций.
Согласно заявлению, необходимо провести проверку деятельности «Медузы» и, если будут основания, внести ее в соответствующий реестр.
«Это позволит нам в рамках новой статьи УК РФ 284.1 привлекать сотрудников и руководителей вышеуказанной организации к ответственности, в том числе ранее упомянутую нами Лилию Яппарову, за осуществление провокационной деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее юристы «Конкорда» по поручению Пригожина подготовили заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Яппаровой. Документ подан в Следственный комитет России. Как отметил бизнесмен, журналистка, адресовавшая ему ряд странных вопросов, по всей видимости, готовит информационные провокации против страны.