Евгений Пригожин сделает «Медузу» нежелательной

«Это позволит нам в рамках новой статьи УК РФ 284.1 привлекать сотрудников и руководителей вышеуказанной организации к ответственности, в том числе ранее упомянутую нами Лилию Яппарову, за осуществление провокационной деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».