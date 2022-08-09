Евгений Пригожин прокомментировал введение штрафов за ночной собачий лай в Петербурге

Предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на инициативу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о «штрафах за гав-гав».
Бизнесмен прокомментировал ситуацию по просьбе издания LIVE24. По словам Пригожина, он всегда с радостью поддерживает все «креативные идеи» главы петербургской администрации. Однако в этом конкретном случае сложно понять, как можно заставить собак не лаять.
«Зато регулируя пищевой рацион, например, можно заставить осликов не пердеть. По этой причине в ближайшее время я намерен обратиться в Законодательное Собрание Петербурга и лично к товарищам Бельскому и Беглову с инициативой разработать и рассмотреть законопроект “О пердеже ослов и звонком кукарекании петухов”», — передает слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Вместе с тем Пригожин предположил, что же могло стать мотивацией для авторов законопроекта. Не исключено, что у кого-то из них есть обеспеченный сосед «с высокой сексуальной активностью, который кричит по ночам». К тому же, необходимо провести расследование, вероятно, у кого-то из чиновников есть родственники в ветеринарной службе, заинтересованные в этих штрафах.