Евгений Пригожин прокомментировал введение штрафов за ночной собачий лай в Петербурге

Вместе с тем Пригожин предположил, что же могло стать мотивацией для авторов законопроекта. Не исключено, что у кого-то из них есть обеспеченный сосед «с высокой сексуальной активностью, который кричит по ночам». К тому же, необходимо провести расследование, вероятно, у кого-то из чиновников есть родственники в ветеринарной службе, заинтересованные в этих штрафах.