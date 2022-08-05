Евгений Пригожин ответил на вопрос о вербовке заключенных в российских колониях

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на растиражированные слухи о посещении российских тюрем с целью вербовки заключенных в «ЧВК Вагнера» для участия в специальной военной операции.
Издание «Верстка» попросило предпринимателя прокомментировать информацию о его визитах в колонии Ярославской, Новгородской и Рязанской областей. Из материалов СМИ следует, что якобы Пригожин посещал тюрьмы с целью вербовки добровольцев в «ЧВК Вагнера».
«Да, от вас ничего не скрыть. С уверенностью могу сказать, что я бывал в колониях с 1979 по 1990 годы. Все уже не вспомнить, прошло 40 с лишним лет. Но точно был в ленинградских колониях, в Коми, в Вятлаге», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
По словам предпринимателя, многие побывали в тюрьмах, некоторые пропали, а другие стали умнее и теперь работают на благо своей страны. Он заявил, что на Руси есть такая традиция — с помощью наказания сделать мужчину из безобразничающего мальчика, а на Западе из таких мальчиков делают женщину.