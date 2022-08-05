Евгений Пригожин ответил на вопрос о вербовке заключенных в российских колониях

«Да, от вас ничего не скрыть. С уверенностью могу сказать, что я бывал в колониях с 1979 по 1990 годы. Все уже не вспомнить, прошло 40 с лишним лет. Но точно был в ленинградских колониях, в Коми, в Вятлаге», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».