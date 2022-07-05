Евгений Пригожин назвал мошеннической схемой конкурс Смольного на реконструкцию Конюшенного ведомства

Исторический архитектурный ансамбль в Санкт-Петербурге — Конюшенное ведомство — порядка 30 лет стоит в полной разрухе. Не так давно Смольный во главе с губернатором города Александром Бегловым объявил конкурс на его реконструкцию, хотя подобные проекты обсуждались еще с 2010 года. Однако конкурс превратился в очевидную мошенническую схему петербургских властей, о чем заявил бизнесмен Евгений Пригожин.