Евгений Пригожин назвал мошеннической схемой конкурс Смольного на реконструкцию Конюшенного ведомства

Исторический архитектурный ансамбль в Санкт-Петербурге — Конюшенное ведомство — порядка 30 лет стоит в полной разрухе. Не так давно Смольный во главе с губернатором города Александром Бегловым объявил конкурс на его реконструкцию, хотя подобные проекты обсуждались еще с 2010 года. Однако конкурс превратился в очевидную мошенническую схему петербургских властей, о чем заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Принадлежащая Пригожину компания также подала заявку на участие в торгах, но была снята еще до их начала. Бизнесмен убежден, что губернатор просто «наплевал на всех» в стремлении реализовать собственные интересы.
«Одна из моих компаний направила множество обращений о необходимости проведения конкурса, чтобы наконец-то Конюшенное ведомство, которое в разрухе с 1990 года, начали восстанавливать. Посмотрите, какой скандал при этом устроил Беглов, не конкурс, а всем очевидная мошенническая схема. Губернатор, на мой взгляд, сумел наплевать на всех, включая православную церковь», — заявил предприниматель в беседе с «Невскими новостями».
Пригожин также припомнил другие проекты, которые не были реализованы из-за позиции губернатора Санкт-Петербурга. Чего стоит только уникальный IT-кластер «Горская», который смог бы решить вопрос дефицита производственных помещений в Северной столице, создал бы тысячи новых рабочих мест и помог развиваться специалистам с активной жизненной позицией.
Предприниматель также напомнил, что в Санкт-Петербурге до сих пор отсутствуют многие объекты социальной инфраструктуры, которые должны были появиться по инициативе Александра Беглова. По мнению бизнесмена, губернатор просто не держит слово, чем разрушает надежды местных жителей.
Полное интервью бизнесмена можно прочитать на сайте Невских новостей.