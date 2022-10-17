Евгений Попов высказался об идее отменить отсрочку для депутатов и силовиков

Недавно представители партии «Справедливая Россия» внесли предложение об отмене отсрочки от мобилизации для сенаторов Совета Федерации, депутатов и силовиков. Ведущий программы «60 минут», депутат Государственной думы Евгений Попов заявил, что поддерживает эту идею, сообщают «Аргументы недели».
«По поводу отмены отсрочек для депутатов, сенаторов и чиновников, то я прекрасно к этому отношусь. Если мы говорим о росгвардейцах, то они и так воюют, их много принимает участие в спецоперации», – высказался об инициативе «Справедливой России» телеведущий.
Попов добавил, что он является офицером запаса, и в случае, если его призовут, то пойдет служить.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В первую очередь речь идет о защите нашей Родины, суверенитета и территориальной целостности страны. Путин подчеркнул, что решение о частичной мобилизации в полной мере адекватно угрозам, с которыми Россия сталкивается.