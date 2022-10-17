Евгений Попов высказался об идее отменить отсрочку для депутатов и силовиков

«По поводу отмены отсрочек для депутатов, сенаторов и чиновников, то я прекрасно к этому отношусь. Если мы говорим о росгвардейцах, то они и так воюют, их много принимает участие в спецоперации», – высказался об инициативе «Справедливой России» телеведущий.