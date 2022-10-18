Евгений Петросян развлекался в отеле в центре Москвы без молодой жены

Петросян поделился с поклонниками небольшим роликом, на котором показал безумства фотосессии. Артист, одетый в синюю пижаму, нежился в постели с бокалом в руках и в окружении многочисленных закусок. Со слов 77-летнего комика, он пошел на все безумства ради эффектных снимков.