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Евгений Петросян развлекался в отеле в центре Москвы без молодой жены

Евгений Петросян развлекался в отеле в центре Москвы без молодой жены
Global Look Press | Pavel Kashaev

Юморист Евгений Петросян порезвился в отеле «Нацилональ» в центре Москвы. Молодой супруги артиста Татьяны Брухуновой в этот момент рядом с ним не оказалось.

Петросян поделился с поклонниками небольшим роликом, на котором показал безумства фотосессии. Артист, одетый в синюю пижаму, нежился в постели с бокалом в руках и в окружении многочисленных закусок. Со слов 77-летнего комика, он пошел на все безумства ради эффектных снимков.

«Сегодня прошла полуюмористическая фотосессия в отеле “Националь”», — написал в социальных сетях артист.

Супруга комика недавно рассказала о разногласиях мужа со старшей дочерью. Женщина попыталась помирить их, но все оказалось бессмысленным.

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RusNewsToday24
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