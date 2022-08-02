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Евгений Петросян на отдыхе в Турции нашел себе необычное занятие

Евгений Петросян на отдыхе в Турции нашел себе необычное занятие
globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Юморист Евгений Петросян вместе с супругой Татьяной Брухуновой приехали на отдых в Турцию. Однако фотографиями из отпуска звезды своих поклонников не балуют.

Кроме того, Петросян в своем Telegram-канале написал, что нашел себе весьма необычное занятие для берегов солнечной Турции. Юморист предпочитает оставаться дома один и смотреть телевизор.

«Здесь, в Турции, наше телевидение в достатке. Так что смотрим, как говорится, не расставаясь, переживаем, обмениваемся мнениями», — сказал Петросян.

Тем временем Брухунова прогуливается по ресторанам вместе с сыном Ваганом. По ее словам, семья пробудет на курорте около месяца.

евгений петросян татьяна брухунова телевизор Турция
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RusNewsToday24
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