Евгений Петросян на отдыхе в Турции нашел себе необычное занятие

Юморист Евгений Петросян вместе с супругой Татьяной Брухуновой приехали на отдых в Турцию. Однако фотографиями из отпуска звезды своих поклонников не балуют.
Кроме того, Петросян в своем Telegram-канале написал, что нашел себе весьма необычное занятие для берегов солнечной Турции. Юморист предпочитает оставаться дома один и смотреть телевизор.
«Здесь, в Турции, наше телевидение в достатке. Так что смотрим, как говорится, не расставаясь, переживаем, обмениваемся мнениями», — сказал Петросян.
Тем временем Брухунова прогуливается по ресторанам вместе с сыном Ваганом. По ее словам, семья пробудет на курорте около месяца.