Евгений Миронов рассказал о своем отношении к ЭКО: “Люди не понимают, что это жизнь”

Евгений Миронов

Актер и худрук Театра наций Евгений Миронов стал гостем программы “Смотрите сами” на канале Premier и рассказал о своем отношении к процедуре ЭКО.

Люди к продолжению рода и ЭКО относятся как к изобретению человечества, как к айфону, как к каким-то средствам понимания этого мира, не понимая, что это жизнь. Может быть, когда-нибудь будет осознание, что ты ответственен за будущее: и за будущие отношения, и за будущих людей,

— отметил актер.

Евгений Миронов

Тема несерьезного отношения людей к вопросу искусственного оплодотворения стала центральной и в новом фильме Миронова — социальном проекте “Может быть, когда-нибудь”, где с ним снялась Виктория Исакова. По сюжету двое бывших супругов, у которых уже новые семьи, встречаются в клинике репродукции, чтобы решить судьбу замороженных эмбрионов. И Евгений, и Виктория снялись в этом короткометражном фильме Алены Званцовой бесплатно. По словам Миронова, ему просто хотелось донести до людей, что такое ЭКО.

У самого Миронова есть сын Петр, рожденный, как предполагают, от суррогатной матери. Долгое время актер скрывал рождение наследника, которому сейчас уже около семи лет. Сам Миронов, который никогда не был женат, не рассказывал, кто является матерью мальчика.

Сын Евгения Миронова Петр

Впервые на публике Петр появился лишь в 2020 году. По слухам, на рождение сына от суррогатной матери Миронов решился по рекомендации Аллы Пугачевой, которая якобы посоветовала актеру клинику, где на свет появились их с Максимом Галкиным дети — двойняшки Лиза и Гарри.