Евгений Чичваркин и Алексей Пивоваров прокомментировали решение Минюста о признании их иноагентами

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Евгений Чичваркин
Минюст обновил реестр СМИ, “выполняющих функцию иностранного агента” — в нем, среди прочих, оказались бизнесмен Евгений Чичваркин и журналист Алексей Пивоваров. Свой новый статус медиаперсоны прокомментировали у себя в соцсетях.
Родина признала меня Человеком. Благодарю. Горжусь. Постараюсь оправдать, — написал Чичваркин в инстаграме*.
Также бывший владелец “Евросети” опубликовал в своем микроблоге видео, на котором он танцует под трек “Агент” рэпера Оксимирона.
Автор YouTube-канала “Редакция” Алексей Пивоваров заявил о намерении оспорить решение Минюста.
Новость, конечно, не неожиданная, хотя и наличие лотереи в этом процессе очевидно. Все, что могу сейчас сказать: закрывать канал и уходить из профессии я не собираюсь. Второе — разумеется, мы подадим апелляцию. И, разумеется, у меня нет на этот счет никаких иллюзий, поскольку это политическое решение.
Алексей Пивоваров
Также в список “СМИ-иноагентов” были внесены журналисты Олег Кашин и Михаил Соколов, политолог Николай Петров, правозащитница Ирина Данилович, художница и активистка Юлия Цветкова.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
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Соцсети