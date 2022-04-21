Евгений Пригожин заявил, что очередные санкции ЕС ему никак не вредят

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Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал появление
своего имени в очередном черном списке Евросоюза. Соответствующая публикация
появилась на странице пресс-службы компании «Конкорд».
Ограничения Брюсселя связаны с Украиной. Так, в Совете ЕС
считают, что бизнесмен якобы несет ответственность за подрыв территориальной
целостности соседней страны.
«Украина у всех ассоциируется с красивой светловолосой
девушкой, и поэтому бочку на меня катить не надо, я ее целостность не ломал.
Это безжалостно сделали сотрудники ЦРУ. Да, похоже, по полной программе», —
заявил Пригожин.
Европейские рестрикции также коснулись украинского бизнесмена Сергея Курченко. Как отметил Пригожин, ограничительные меры ему никак не вредят, а вот санкционное соседство
с этим человеком «не очень приятно».