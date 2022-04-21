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    Евгений Пригожин заявил, что очередные санкции ЕС ему никак не вредят

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Евгений Пригожин заявил, что очередные санкции ЕС ему никак не вредят

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    Федеральное агентство новостей

    Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал появление
    своего имени в очередном черном списке Евросоюза. Соответствующая публикация
    появилась на странице пресс-службы компании «Конкорд».

    Ограничения Брюсселя связаны с Украиной. Так, в Совете ЕС
    считают, что бизнесмен якобы несет ответственность за подрыв территориальной
    целостности соседней страны.

    «Украина у всех ассоциируется с красивой светловолосой
    девушкой, и поэтому бочку на меня катить не надо, я ее целостность не ломал.
    Это безжалостно сделали сотрудники ЦРУ. Да, похоже, по полной программе», —
    заявил Пригожин.

    Евгений Пригожин заявил, что очередные санкции ЕС ему никак не вредят
    prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»

    Европейские рестрикции также коснулись украинского бизнесмена Сергея Курченко. Как отметил Пригожин, ограничительные меры ему никак не вредят, а вот санкционное соседство
    с этим человеком «не очень приятно».

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