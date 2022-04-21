Евгений Пригожин заявил, что очередные санкции ЕС ему никак не вредят

«Украина у всех ассоциируется с красивой светловолосой

девушкой, и поэтому бочку на меня катить не надо, я ее целостность не ломал.

Это безжалостно сделали сотрудники ЦРУ. Да, похоже, по полной программе», —

заявил Пригожин.