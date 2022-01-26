Евгений Пригожин назвал ерундой заявления про планы МИ-6 ликвидировать его

Евгений Пригожин назвал ерундой заявления про планы МИ-6 ликвидировать его Новости
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Предприниматель Евгений Пригожин, комментируя информацию о прибытии в Ливию самолета с агентами британской спецслужбы МИ-6 на борту для якобы его ликвидации, заявил, что это является полной ерундой.

Журналисты РИА «Новый День» направили в пресс-службу компании «Конкорд» запрос на имя бизнесмена, в котором попросили прокомментировать информацию о якобы прибытии в Ливию воздушного судна с иностранными агентами.

«Первый раз слышу. Полная ерунда. Я вообще к международной повестке имею малое отношение. Что касается вышеперечисленных аббревиатур, знаю только, что вышла новая Q8», — заявил Пригожин.

Одной из возможных целей британских спецслужб, утверждают СМИ, является якобы ликвидация таких фигур, как Сейф аль-Ислам Каддафи и сам предприниматель. Более того, журналисты сообщили, что ФБР якобы объявило вознаграждение за поимку Пригожина.

 
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