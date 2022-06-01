Evening Standard: Борису Джонсону может грозить отставка из-за «пьяных» вечеринок в пандемию

«Консервативной партии нужно будет так или иначе решить этот вопрос, ведь чтобы быть эффективной партией, им либо необходимо сплотиться вокруг премьер-министра, который у них есть, либо принять решение о его вытеснении. И я думаю, что на следующей неделе или примерно в конце июня они придут к проведению голосования», — прокомментировал ситуацию лорд Уильям Хейг.