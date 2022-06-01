Evening Standard: Борису Джонсону может грозить отставка из-за «пьяных» вечеринок в пандемию

Вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна могут обернуться отставкой премер-министру Великобритании Борису Джонсону, пишет британская ежедневная газета Evening Standard (ES).
Так называемая «культура пьянства», сложившаяся во время локдауна на Даунинг-стрит, стала причиной возмущения в британском обществе. По словам члена палаты лордов Уильяма Хейга, Джонсон теряет лояльность многих уважаемых сторонников Консервативной партии Великобритании после парламентского доклада о «патигейте», раскрывающем сведения о незаконных вечеринках в период пандемии COVID-19, на которых премьер-министр употреблял «чрезмерное» количество алкоголя и вел себя «неуважительно» по отношению к обслуживающему персоналу.
«Консервативной партии нужно будет так или иначе решить этот вопрос, ведь чтобы быть эффективной партией, им либо необходимо сплотиться вокруг премьер-министра, который у них есть, либо принять решение о его вытеснении. И я думаю, что на следующей неделе или примерно в конце июня они придут к проведению голосования», — прокомментировал ситуацию лорд Уильям Хейг.
Как отметил британский политик, парламент на следующей неделе может вынести вотум недоверия главе британского правительства. Этот инцидент может стать серьезной проблемой для все консервативной партии на будущих выборах.