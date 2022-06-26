Новости01

Эвакуированный с «Азота» мирный житель рассказал, как потерял ногу из-за украинских военных

Эвакуированный с «Азота» мирный житель рассказал, как потерял ногу из-за украинских военных
prt scr youtube.com/Иван Кужелев

Житель Северодонецка лишился ноги из-за того, что украинские националисты не выпускали его с территории завода «Азот». Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал Сергей Сокирко.

По словам 65-летнего мужчины, среди удерживаемых в подвалах предприятия жителей города, были раненые и тяжелобольные.

«Нас не выпускали — стрелял снайпер. Уже потом, когда мы уходили, я видел много лежащих тел», — рассказал пострадавший.

По словам Сокирко, украинские националисты сразу заявили гражданским, что они являются заложниками. Из-за отсутствия инсулина, у Сокирко развилось осложнение на фоне сахарного диабета, и он лишился ноги.

Рассказывая о невыносимых условиях в бомбоубежище, житель Северодонецка отметил, что люди буквально дрались за воду. В настоящее время мужчина получает необходимую медицинскую помощь в больнице Белокуракино.

ВСУ завод азот ЛНР северодонецк Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.