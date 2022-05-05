Эвакуированные жители Попасной рассказали об угрозах расстрела со стороны ВСУ

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Солдаты украинских вооруженных сил угрожали расстрелом мирному населению. Об этом военному корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину рассказали местные жители, эвакуированные из города Попасная.
По словам местной жительницы Виктории, солдаты российской армии помогли мирным гражданам безопасно эвакуироваться. При этом ВСУ буквально держали население Попасной в заложниках.
«Не выпускали нас, сестра ходила под обстрелами до колодца, не разрешали ничего. Сидели в коридоре. Подвал завалило, когда мы выбирались, они нам ничем не помогали», — добавила Виктория.
Горожане подтвердили, что отношение к людям было бесчеловечным. За любое неповиновение боевики открывали огонь на поражение.
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