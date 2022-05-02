Эвакуированные жители Мариуполя рассказали, как им приходилось выживать на «Азовстали»

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Жители Мариуполя рассказали о том, как им приходилось выживать на территории заблокированного завода «Азовсталь», вынужденно соседствуя с членами националистических батальонов.
Российские военные вызволили с «Азовстали» более сотни мирных жителей Мариуполя. Как рассказали граждане, многие важные вещи им приходилось доставать, искать самостоятельно, пока члены нацбатальонов бездействовали.
«Такое впечатление сложилось, что мы никому не нужны. К нам почти вообще никто не приходит ни военные, ни гражданские»;
«Продукты никто не давал, никто ничего не приносил…Один раз они хотели, чтобы мы окопы копали»;
«Мы знали о коридорах из радио, но мы не могли до них добраться, нас не выпускали. Нас держали в бункере и не выпускали с завода», — приводит Минобороны РФ рассказы мариупольцев в своем официальном Telegram-канале.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов»* (экстремистская организация, запрещенная в РФ) не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.
* Против членов организации в России возбуждены уголовные дела