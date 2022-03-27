Эвакуированная из Мариуполя американка вспомнила о занятых детсадах ВСУ

Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы
Украины занимали в Мариуполе территорию детских садов. Об этом рассказала гражданка
США Анастасия Краснова.

Бывшая украинка
переехала в Нью-Йорк еще в девять лет, но периодически возвращалась на малую
родину. Она стала свидетельницей того, как ВСУ захватили детский сад. Об этом
пишут «Известия».

«Потом мы смотрим, что там выбегают украинские военные. Потом мы
наблюдали, как горела часть этого садика. Потом я увидела украинский танк», – рассказывает Анастасия.

Ранее Министерство
обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары
наносятся только по военным объектам Украины. Мирному населению ничего не
угрожает.

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