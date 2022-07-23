Эвакуация заблокированных детей на Валааме и потоп на улицах Ставропольского края: главные новости регионов

В Нижнем Тагиле мужчина пытался увезти троих ребят, пообещав купить им в магазине все, что они захотят. Полиция объявила мужчину в розыск, сообщает tagilcity.ru. Когда мальчики и мужчина зашли в магазин, продавщица заметила подозрительное поведение незнакомца, она знала родителей мальчиков и позвонила отцу одного из них. Мужчина приехал и накричал на незнакомца, после чего тот выбежал из магазина и скрылся.