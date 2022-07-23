Эвакуация заблокированных детей на Валааме и потоп на улицах Ставропольского края: главные новости регионов

«Народные Новости» публикуют дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий из всех регионов России.
Ставропольский край
Фото рек на дорогах публикуют жители Михайловска после ливня. Резкое ухудшение погоды многих застало врасплох: людям пришлось прятаться под навесами и в магазинах. Из-за стихии у горожан появляются и более серьезные опасения, чем просто намокнуть. Жители рассказывают, что ветер сносит слабо укрепленные конструкции, а сильный дождь топит дороги.
Так, горожане написали, что на улице Ишкова появилась настоящая река из-за дождя. Перейти дорогу здесь довольно проблематично.
«И так после каждого дождя — переходим дорогу вплавь», — рассказали ставропольчане, сообщает newstracker.ru
Удмуртия
На оленеферме «Гринфилд парк» в Завьяловском районе Удмуртии выявлены нарушения ветеринарного законодательства, пишет udm-info.ru. Установлено, что парнокопытным не ставят прививки от особо опасных для человека и животных болезней. Они не привиты против бешенства и сибирской язвы, их полностью не обследуют на туберкулез и бруцеллез.
Ростовская область
В Ростовской области произошла массовая гибель коз и овец, что сильно удивило местных жителей, комментарии они оставляют в соцсетях, сообщает rostovgazeta.ru. Владелец уверен, что животных отравили, так как они все были здоровы. Жители также предположили, что здесь может быть заговор.
Республика Татарстан
В Казани прокуратура Советского района выявила нарушения в работе школы-интерната № 11 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья, отмечает inkazan.ru. родители шести воспитанников не выплачивали алименты. При этом должностные лица приюта не принимали меры по взысканию денег на содержание детей.
Волгоградская область
Школьникам из Волгограда будут выплачивать стипендию за успехи в спорте, творчестве и науке. Как сообщили в гордуме, стипендию в размере 1,5 тысячи рублей будут получать 64 ребенка, пишет издание novostivolgograda.ru. Выплаты будут производиться с 1 сентября по 31 августа.
Нижегородская область
В Нижегородской области ребенок едва не погиб после падения с электросамоката. В областном Минздраве рассказали, что ребенка срочно госпитализировали, был поставлен диагноз – субдуральная гематома. Врачи откачали порядка 150 мл кровяного сгустка из головы, пишет newsnn.ru. Глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что электросамокаты – это тоже ТС и призвал родителей не разрешать детям кататься на них.
Свердловская область
В Нижнем Тагиле мужчина пытался увезти троих ребят, пообещав купить им в магазине все, что они захотят. Полиция объявила мужчину в розыск, сообщает tagilcity.ru. Когда мальчики и мужчина зашли в магазин, продавщица заметила подозрительное поведение незнакомца, она знала родителей мальчиков и позвонила отцу одного из них. Мужчина приехал и накричал на незнакомца, после чего тот выбежал из магазина и скрылся.
Оренбургская область
В Оренбургской области Центр соцподдержки отказался назначать многодетной матери ежемесячные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. Женщине пришлось обратиться в суд, который встал на ее сторону, сообщает 56orb.ru. Однако госорган не согласился с решением суда и подал апелляцию. В итоге Областной суд рассмотрел жалобу и отказал в ее удовлетворении. В настоящее время выплаты местной жительнице назначены.
Тюменская область
Неизвестный мужчина пытался увезти на автомобиле 11-летнего ребенка в Тюмени, информация об этом появилась в СМИ. Мальчик сумел уйти от преследователя и обратился за помощью к взрослым, пишет nashgorod.ru. В СКР по региону рассказали, что происшествие произошло в районе МЖК, организовано проведение доследственной проверки.
Омская область
В Омске свыше 57 тысяч самозанятых жителей получат возможность пользоваться городскими торговыми павильонами наравне с представителями малого и среднего бизнеса. Как сообщает gorod55.ru, такая возможность действует в рамках эксперимента по установлению специального налогового режима и сохранится до конца 2028 года.
Карелия
В Карелии заработал центр помощи для неизлечимо больных людей. Об открытии центра объявил губернатор РК Артур Парфенчиков. Как отмечает karelinform.ru, жители самостоятельно могут обратиться в центр без обязательного обращения в поликлинику, там они могут получить препараты для обезболивания. Всего в регионе паллиативная помощь требуется 5 тысячам пациентов.
Приморский край
Во Владивостоке 31-летний мужчина украл со стройплощадки инструменты на 900 тысяч рублей. Собственники стройобъекта обратились в полицию с заявлением о краже, пишет vostokmedia.com. Правоохранители рассказали, что мужчина ранее уже был судим, он признался в содеянном. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.
Башкирия
В Башкирии мужчина упал в колодец и просидел там более двух дней, пишет mkset.ru.
Мужчина провалился в люк, когда собирал малину около своего участка, сообщает Управление гражданской защиты г. Уфы.
В поселке Жилино 56-летний мужчина упал в четырехметровый колодец и уже не смог самостоятельно из него выбраться. По информации Управления гражданской защиты города Уфы, на дне колодца мужчина находился более двух дней.
Согласно предварительной информации, местный житель собирал малину около своего участка, когда наступил на прикрывающую люк фанеру и провалился. Подняли пострадавшего спасатели при треноги и альпинистского снаряжения. После чего мужчина на карете скорой помощи был доставлен в больницу.
Хабаровский край
В ряде школ в Хабаровском крае введут триместровое обучение. Как сообщает transsibinfo.com, вместо четвертей учебный год разделят на три части, чтобы снизить академическую нагрузку на учеников. Отмечается, что в рамках нового режима планируется пять недель обучения и одна неделя отдыха. При этом зимние и летние каникулы останутся без изменений, единственное, что будет отменено – четвертные оценки, их заменят на «триместровые».
Новосибирск
В Новосибирске мужчина приставал к детям в автобусе. Девочки рассказали об этом водителю маршрутки, но тот не отреагировал, пишет atas.info. Неизвестный мужчина задавал детям странные вопросы о том, где искупаться, и просил помощи в покупке сигарет и алкоголя, также он будто бы случайно касался ноги собеседницы. В настоящее время планируется написать заявление в полицию.
Челябинская область
На одной из дорог Челябинска вспыхнуло такси. Как пишет kursdela.biz, пожар начался, когда Skoda ехала по улице Овчинникова. Как сообщают очевидцы в соцсетях, машина загорелась прямо на ходу. Никто не пострадал, однако автомобиль получил сильные повреждения.
Хакасия
Студенты Хакасского университета спасают от разрушения древние памятники. Как пишет newkhakassia.online, сразу несколько исторических объектов в регионе оказались под угрозой разрушения из-за меняющегося рельефа берега реки Абакан. Чтобы сохранить их от уничтожения, в окрестностях аала Сартыков Алтайского района проводятся оперативные работы по спасению одиночного склепа и двух курганных групп. Студенты участвуют во всех этапах работ.
ХМАО
Югорских школьников эвакуировали с острова Валаам в город Сортавала на метеоре. Как сообщает muksun.fm, дети почти сутки провели на острове в Ладожском озере во время шторма. Никто из школьников не пострадал.
Белгородская область
В Белгороде открыли офис Всероссийского общества глухих. Как сообщает bel.ru, он находится на улице Костюкова, 1а. На учёте у общества находится более 900 человек.