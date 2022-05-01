Эвакуация мирного населения с территории «Азовстали»: спецкор показал эксклюзивные кадры с места событий

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С территории, прилегающей к предприятию «Азовсталь», эвакуировано 40 человек. Среди спасенных людей — мирные жители, сообщил корреспондент «Народных Новостей» с места событий.
Корреспондент «Народных Новостей» сообщил, что среди спасенных мирных жителей: 18 мужчин, 14 женщин и восемь детей. В настоящее время выведенные горожане проходят процесс фильтрации.
Вчера, 30 апреля, территории завода «Азовсталь» в Мариуполе при содействии Организации Объединенных Наций удалось вывести минимум 25 человек. А 1 мая с промышленной территории удалось вывести еще 40 человек.
«Из близлежащих к территории металлургического комбината «Азовсталь» жилых домов вышло две группы мирных граждан: 25 местных жителей покинули опасную зону днем, 21 человек – с наступлением темноты», — сообщает Минобороны РФ.