Эвакуация мирного населения с территории «Азовстали»: эксклюзивные кадры с места событий

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Первые два автобуса с эвакуированными мирными жителями покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Специальный корреспондент «Народных Новостей» в Донбассе снял эксклюзивные кадры с места событий.
Как сообщается, все гражданские лица в данный момент находятся в населенном пункте Безыменное.
Гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода простых граждан также открывали 5 мая с 8:00 до 18:00. Кроме того, мариупольцы смогут покинуть «Азовсталь» 7 мая.
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