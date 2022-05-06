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    Эвакуация мирного населения с территории «Азовстали»: эксклюзивные кадры с места событий

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Эвакуация мирного населения с территории «Азовстали»: эксклюзивные кадры с места событий

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    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    Первые два автобуса с эвакуированными мирными жителями покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Специальный корреспондент «Народных Новостей» в Донбассе снял эксклюзивные кадры с места событий.

    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    Как сообщается, все гражданские лица в данный момент находятся в населенном пункте Безыменное.

    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    Гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода простых граждан также открывали 5 мая с 8:00 до 18:00. Кроме того, мариупольцы смогут покинуть «Азовсталь» 7 мая.

    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
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