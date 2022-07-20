Euronews: посол ЕС поставил жирную точку в вопросе членства Украины в Евросоюзе

Посол Евросоюза на Украине Матти Маазикас заявил, что у украинской стороны нет путей, которые позволили бы ей быстро вступить в ЕС. Дипломат подчеркнул, что для этого Украине нужно проделать большой объем работы, передает Euronews.
По словам посла, Украина не имеет быстрых и коротких путей к членству в Евросоюзе. Он поставил жирную точку в вопросе членства Украины в Евросоюзе.
«Не может быть коротких или быстрых путей к самому членству [в ЕС]… В самом сердце ЕС общий рынок. А общий рынок не может функционировать, если не все правила, регламенты и стандарты соблюдаются. Поэтому украинцам нужно провести крайне тщательную работу», — отметил он
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о вступлении страны в Евросоюз. Украинский дипломат сообщил журналистам, что президент страны Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн по вступлению государства в ЕС. Однако руководитель ведомства отказался разглашать подробности.