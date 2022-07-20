Euronews: посол ЕС поставил жирную точку в вопросе членства Украины в Евросоюзе

«Не может быть коротких или быстрых путей к самому членству [в ЕС]… В самом сердце ЕС общий рынок. А общий рынок не может функционировать, если не все правила, регламенты и стандарты соблюдаются. Поэтому украинцам нужно провести крайне тщательную работу», — отметил он