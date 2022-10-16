EurAsian Times: США серьезно просчитались в попытке нанести удар по оборонной промышленности России

Американские власти напрасно надеялись обезоружить Россию, парализовав ее оборонную промышленность заявил аналитик Виджендер Такур.
В публикации для EurAsian Times, которую приводит «ПолитРоссия», эксперт в области разработки программного обеспечения обратил внимание на попытки США блокировать поставки в РФ чипов. По словам Такура, хотя сама идея американцев имеет под собой почву, Вашингтон серьезно просчитался в своей санкционной кампании.
«Утверждение США о том, что отсутствие американской микроэлектроники тормозит российское производство, быть может, и имеет некоторый смысл. Тем не менее это не означает, что промышленность РФ остановится», — написал эксперт.
Он уверен, что российские специалисты смогут в обозримом будущем решить проблему с чипами за счет импортозамещения. Более того, в РФ есть все необходимое для того, чтобы выйти на высокий уровень функциональности собственной продукции.
На этом фоне Такур напомнил, что самые современные микрочипы западного производства зачастую отличаются лишь компактными размерами, а не повышенными вычислительными способностями.