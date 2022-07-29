EurAsian Times: американские РСЗО HIMARS проиграли российским «Торнадо» по боевой мощи и дальности

Украина позиционировала реактивные системы залпового огня HIMARS как «убийцу» российских зенитных ракетных комплексов С-400, но явно переоценила возможности американского вооружения, сообщил аналитик Парт Сатам.
В публикации для EurAsian Times, которую приводит издание «ПолитРоссия», эксперт обратил внимание на то, как часто ВС РФ уничтожают переданные Киеву системы HIMARS.
«Переоценка, завышенная цена или и то, и другое? Россия уничтожает системы РСЗО HIMARS, которые Украина рекламировала, как убийцу С-400», — заявил Сатам.
Он также оценил параметры американской РСЗО. Установка, оснащенная шестью снарядами калибра 227 миллиметров с системой наведения при помощи GPS, способна поражать объекты на расстоянии до 80 километров.
При таких характеристиках HIMARS проигрывает по боевой мощи и дальности российским «Торнадо». Комплекс способен выпустить сразу 12 ракет калибра 300 миллиметров с ГЛОНАСС-наведением. При этом дальность действия системы составляет 120 километров.