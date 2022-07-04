«Этот шаг, безусловно, позитивный». Чем для России хорош уход Microsoft, объяснил Василий Шпак

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Замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что уход Microsoft из России не окажет существенного влияния на рынок с точки зрения использования «пиратского» ПО, но для разработчиков и производителей российского программного обеспечения это позитивная новость.

В России с 19 июня нельзя скачать операционные системы Windows 10 и Windows 11 — это связано с решением компании Microsoft о постепенном сворачивании бизнеса в РФ. Количество запросов по установке «пиратских» операционных систем Windows в Google выросло на 80–120%.





Те, кто привык пользоваться пиратскими версиями, — те, наверное, и будут продолжать ими пользоваться. В этом смысле, есть Microsoft на рынке или нет Microsoft на рынке, особо влияния не окажет. С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта, этот шаг, безусловно, позитивный. Я уверен, что вопрос значительного роста конкурентоспособности решений — это лишь вопрос времени, с увеличившимся спросом и доступом к потребителю, с их обратной связью наши разработчики сумеют совершить рывок по повышению качества своих продуктов.

Василий Шпак

Он добавил, что особого смысла в создании отечественного аналога Windows нет, поскольку уже существующие российские операционные системы, такие как Astra Linux, ALT Linux и РЕД ОС, справляются с поставленными задачами.