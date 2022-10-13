Этот простой трюк поможет найти украденный велосипед. Представлен звонок AirBell с меткой Apple AirTag

Издание The Verge сообщает о выпуске велосипедного звонка AirBell, внутри которого можно разместить метку Apple AirTag.

Кража велосипедов — неприятная реальность во многих крупных городах. Этот гаджет позволяет отследить пропавший велосипед при помощи фирменной метки Apple.





Особенность AirBell стоимостью 19 долларов в США или 25 евро в Европе является то, что он выглядит так же, как обычные дешевые велосипедные звонки, которые можно найти на большинстве городских велосипедов. Нет никаких признаков того, что внутри расположена метка AirTag (её придётся купить отдельно за 30 долларов). Поэтому вряд ли вор решит снять его после кражи велосипеда.

Установка AirBell занимает менее пяти минут, причем нужно проделать определенную процедуру, чтобы разобрать звонок, то есть просто так, не зная, что внутри, его не открыть. AirBell предназначен для рулей с диаметром 22 мм. Также есть 31,8-мм версия AirBell для шоссейных и гравийных велосипедов.





Гаджет продается в Европе, а поставки в США начнутся уже на следующей неделе.