«Этот автомобиль не покажут на торжественных мероприятиях». Как выглядит совершенно новая Lada Vesta в «пустом» исполнении

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Как мы уже писали на прошлой неделе, российский автомобильный гигант АвтоВАЗ на фоне нехватки комплектующих планирует выпустить не только Granta и Niva, но и новую Vesta NG в упрощённой комплектации. На этот раз в сети появились фотографии такой «пустой» версии Lada Vesta нового поколения, замеченной на дорогах в Тольятти.





Фотографии опубликовало тематическое сообщество Avtograd news. Отличия модификации с минимальным содержанием иностранных комплектующих бросаются в глаза. Источник ехидно комментирует:

Этот автомобиль не покажут на торжественных мероприятиях, нет блеска литых колëсных дисков, светодиодных противотуманных фар, атермальных стëкол и огромного планшета. Lada Vesta NG Sedan в минимальной комплектации».

Ранее в сети появились фото новой «приподнятой» Lada Vesta NG Cross.