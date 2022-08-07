Публикация доклада Amnesty International о преступлениях ВСУ и дальнейшие заявления в этом отношении стали знаком для киевского режима. В этом уверен военный обозреватель МИА «Россия сегодня», ветеран боевых действий Александр Хроленко.
Организация уже просила прощения перед украинцами за обнародование документа. Однако даже после критики президента Украины Владимира Зеленского AI не отказалась от своих слов.
«Это знак. Либо вы делаете то, что вам поручено, либо станете военными преступниками и вас сольют», — отметил Хроленко в беседе с «ПолитЭкспертом».
Ранее правозащитник из США Аджаму Барака объяснил подобную реакцию со стороны Зеленского тем, что организация высвечивает «неудобные» Киеву факты об украинских военных.